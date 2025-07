Largement et logi­que­ment dominé par Novak Djokovic au deuxième tour de Wimbledon (6−3, 6–2, 6–0), Daniel Evans a expliqué ce qu’il avait ressenti sur le court dans des propos relayés par Punto de Break.

« J’ai l’im­pres­sion d’avoir toujours été sur la défen­sive. Vous avez déjà écrit à maintes reprises à quel point il est bon. Nous le voyons tous. Il est trop fort quand il va de l’avant, en frap­pant des balles profondes. Il voit quand vous êtes sur la défen­sive et vous oblige à bouger. Ce que je retien­drai de lui, c’est qu’il sert comme un grand serveur, mais il ne mesure pas 1,90 m. Aujourd’hui, c’était un service parfait. Je ne pense pas qu’il ait dépassé les 210 km/h, mais chaque service était bien placé. Et puis, il vous met tout le temps sous pres­sion. Si je résume tout ça, j’avais l’im­pres­sion que les balles de tennis reve­naient vite dans ma poche et ne restaient pas long­temps dans le court. »