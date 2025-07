Interrogé par Tennis365, le Britannique Dan Evans (154e mondial) a donné son pronostic pour la finale dames de Wimbledon, qui oppo­sera Iga Swiatek à Amanda Anisimova ce samedi à 17h, heure française.

« Nous avons assisté à tant de surprises dans le tournoi féminin cette année, mais on peut dire que la crème a fini par remonter à la surface pour nous offrir une finale entre Swiatek et Anisimova. Avec Swiatek, vous avez l’une des meilleures joueuses au monde ces dernières années, qui n’était peut‐être pas dans sa meilleure forme à l’ap­proche de Wimbledon. Son parcours a donc été formi­dable à suivre, car elle est revenue au sommet. Ensuite, vous avez proba­ble­ment la meilleure joueuse sur gazon cette année, Anisimova. Elle a atteint la finale à Queen’s et j’ai regardé ce match où elle a été battue par Tatjana Maria. Ce fut un match inté­res­sant, car Maria a utilisé des tactiques que l’on ne voit pas toujours et Anisimova n’était pas dans son meilleur jour. Maintenant, elle a très bien joué pour se quali­fier pour la finale à Wimbledon et je la consi­dère comme ma favo­rite. Je pense qu’elle va gagner. »