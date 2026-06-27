De retour en simple à l’âge de 44 ans, quatre ans après son dernier match à l’US Open, Serena Williams va affronter l’Australienne Maya Joint (53e mondiale) au premier tour de Wimbledon.
Au micro de L’Equipe, l’ancienne numéro 5 mondiale Daniela Hantuchova a tenté de décrypter l’état d’esprit de la légende américaine, persuadée qu’un tel retour ne peut être motivé que par de grandes ambitions.
« J’ai toujours dit que ces champions de ce calibre, que ce soit Serena, Novak (Djokovic), Roger (Federer) ou Rafa (Nadal) ont une manière totalement différente de penser que nous. Donc c’est très difficile de prévoir ce qu’elle peut faire parce qu’elle pense différemment. Mais connaissant la championne qu’elle est, elle ne reviendrait pas si elle ne croyait pas qu’elle pouvait faire des dégâts. »
Publié le samedi 27 juin 2026 à 13:28