De retour en simple à l’âge de 44 ans, quatre ans après son dernier match à l’US Open, Serena Williams va affronter l’Australienne Maya Joint (53e mondiale) au premier tour de Wimbledon.

Au micro de L’Equipe, l’an­cienne numéro 5 mondiale Daniela Hantuchova a tenté de décrypter l’état d’es­prit de la légende améri­caine, persuadée qu’un tel retour ne peut être motivé que par de grandes ambitions.

« J’ai toujours dit que ces cham­pions de ce calibre, que ce soit Serena, Novak (Djokovic), Roger (Federer) ou Rafa (Nadal) ont une manière tota­le­ment diffé­rente de penser que nous. Donc c’est très diffi­cile de prévoir ce qu’elle peut faire parce qu’elle pense diffé­rem­ment. Mais connais­sant la cham­pionne qu’elle est, elle ne revien­drait pas si elle ne croyait pas qu’elle pouvait faire des dégâts. »