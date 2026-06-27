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Daniela Hantuchova, ex‐5e mondiale : « J’ai toujours dit que Serena Wiliams, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafa Nadal ont une manière tota­le­ment diffé­rente de penser que nous »

Par
Baptiste Mulatier
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De retour en simple à l’âge de 44 ans, quatre ans après son dernier match à l’US Open, Serena Williams va affronter l’Australienne Maya Joint (53e mondiale) au premier tour de Wimbledon. 

Au micro de L’Equipe, l’an­cienne numéro 5 mondiale Daniela Hantuchova a tenté de décrypter l’état d’es­prit de la légende améri­caine, persuadée qu’un tel retour ne peut être motivé que par de grandes ambitions.

« J’ai toujours dit que ces cham­pions de ce calibre, que ce soit Serena, Novak (Djokovic), Roger (Federer) ou Rafa (Nadal) ont une manière tota­le­ment diffé­rente de penser que nous. Donc c’est très diffi­cile de prévoir ce qu’elle peut faire parce qu’elle pense diffé­rem­ment. Mais connais­sant la cham­pionne qu’elle est, elle ne revien­drait pas si elle ne croyait pas qu’elle pouvait faire des dégâts. » 

Publié le samedi 27 juin 2026 à 13:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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