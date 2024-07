Qualifiée pour les 8ème de finale où elle affron­tera Krejicova, la joueuse améri­caine a expliqué avec ses mots qu’elle n’avait pas l’in­ten­tion de perpé­tuer l’image selon laquelle les femmes n’avaient pas de tempé­ra­ment ni de mental. Elle l’a dit avec ses mots et avec vigueur, et elle a bien raison.

« Je suis quel­qu’un qui n’a pas peur d’être moi‐même. Je pense qu’en tant que femmes, nous devrions vrai­ment accepter cela, nous soutenir mutuel­le­ment et être capables d’uti­liser cette passion pour nous motiver. Nous sommes présentés comme émotifs et frus­trés et ceci et cela. Je dis juste « Fit ». Je me lance. Je porte mon cœur sur ma manche et j’ap­por­terai toujours la passion »