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Daniil Medvedev, après sa défaite au troi­sième tour : « Avant, même quand je perdais, je sentais que je pouvais trouver des solu­tions. Ce n’est pas tout à fait le cas actuellement »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il a mené dans les trois sets, avec à chaque un voire deux breaks d’avance, Daniil Medvedev s’est incliné en trois manches contre Jan‐Lennard Struff (74e mondial) au troi­sième tour de Wimbledon : 7–6(4), 7–6(5), 7–5.

Dans des propos relayés par Punto de Break après sa défaite, le 9e joueur mondial s’est exprimé avec luci­dité sur sa situa­tion actuelle. 

« Le plus impor­tant, c’est la compé­ti­tion. Je veux juste gagner à chaque fois que j’entre sur le court. C’est un peu déce­vant parce que j’ai l’impression qu’avant, il y avait des matchs que je perdais, MAIS je sentais que je pouvais trouver des solu­tions. Surtout que plus les enjeux sont impor­tants, comme dans les tour­nois du Grand Chelem, plus je devrais être capable d’y arriver. Ce n’est pas tout à fait le cas actuel­le­ment. C’est un peu plus en dents de scie, comme je l’ai dit à propos de la saison. Mais encore une fois, la seule chose que je puisse faire, c’est de faire mieux la prochaine fois, et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 11:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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