Alors qu’il a mené dans les trois sets, avec à chaque un voire deux breaks d’avance, Daniil Medvedev s’est incliné en trois manches contre Jan‐Lennard Struff (74e mondial) au troi­sième tour de Wimbledon : 7–6(4), 7–6(5), 7–5.

Dans des propos relayés par Punto de Break après sa défaite, le 9e joueur mondial s’est exprimé avec luci­dité sur sa situa­tion actuelle.

Dawg Medvedev lost this match in straight sets https://t.co/ahrhuPTunS pic.twitter.com/zhs8rI08cq — Zain (@ItzzZain10) July 3, 2026

« Le plus impor­tant, c’est la compé­ti­tion. Je veux juste gagner à chaque fois que j’entre sur le court. C’est un peu déce­vant parce que j’ai l’impression qu’avant, il y avait des matchs que je perdais, MAIS je sentais que je pouvais trouver des solu­tions. Surtout que plus les enjeux sont impor­tants, comme dans les tour­nois du Grand Chelem, plus je devrais être capable d’y arriver. Ce n’est pas tout à fait le cas actuel­le­ment. C’est un peu plus en dents de scie, comme je l’ai dit à propos de la saison. Mais encore une fois, la seule chose que je puisse faire, c’est de faire mieux la prochaine fois, et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. »