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Daniil Medvedev, après sa victoire contre Marin Cilic : « Je suis content d’avoir réussi à rendre ce match un peu moins passion­nant que certains d’entre vous l’auraient souhaité »

Par
Thomas S
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Daniil Medvedev n’a pas fait de détail pour son entrée en lice à Wimbledon. 

Pourtant opposé à un vain­queur en Grand Chelem et ancien fina­liste du tournoi, Marin Cilic, le Russe s’est imposé en mois de deux heures sur le score sans appel de 6–1, 6–2, 6–4.

De passage au micro du stade lors de la tradi­tion­nelle inter­view d’après match, le double demi‐finaliste sur le gazon londo­nien n’a pas boudé son plaisir d’avoir réussi à s’im­poser da manière assez nette, tout en rendant hommage à son adver­saire croate. 

« Un grand respect à Marin. C’était un adver­saire très coriace pour un premier tour, surtout sur gazon. Beaucoup de gens atten­daient sans doute ce match avec impa­tience. Je suis content d’avoir réussi à rendre ce match peut‐être un peu moins passion­nant que certains d’entre vous l’auraient souhaité. J’essaie de gagner. Je suis heureux d’avoir pu battre un joueur aussi fort que Marin en deux sets. »

Publié le lundi 29 juin 2026 à 20:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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