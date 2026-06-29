Daniil Medvedev n’a pas fait de détail pour son entrée en lice à Wimbledon.
Pourtant opposé à un vainqueur en Grand Chelem et ancien finaliste du tournoi, Marin Cilic, le Russe s’est imposé en mois de deux heures sur le score sans appel de 6–1, 6–2, 6–4.
De passage au micro du stade lors de la traditionnelle interview d’après match, le double demi‐finaliste sur le gazon londonien n’a pas boudé son plaisir d’avoir réussi à s’imposer da manière assez nette, tout en rendant hommage à son adversaire croate.
Daniil Medvedev on beating Cilic at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 29, 2026
“Big respect to Marin. Very tough opponent for the first round. Especially on grass. Maybe a lot of people were looking forward for this match. I’m happy I managed to make it maybe less exciting than some of you would want 😂. I’m… pic.twitter.com/ainByUyPiF
« Un grand respect à Marin. C’était un adversaire très coriace pour un premier tour, surtout sur gazon. Beaucoup de gens attendaient sans doute ce match avec impatience. Je suis content d’avoir réussi à rendre ce match peut‐être un peu moins passionnant que certains d’entre vous l’auraient souhaité. J’essaie de gagner. Je suis heureux d’avoir pu battre un joueur aussi fort que Marin en deux sets. »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 20:10