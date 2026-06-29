Daniil Medvedev n’a pas fait de détail pour son entrée en lice à Wimbledon.

Pourtant opposé à un vain­queur en Grand Chelem et ancien fina­liste du tournoi, Marin Cilic, le Russe s’est imposé en mois de deux heures sur le score sans appel de 6–1, 6–2, 6–4.

De passage au micro du stade lors de la tradi­tion­nelle inter­view d’après match, le double demi‐finaliste sur le gazon londo­nien n’a pas boudé son plaisir d’avoir réussi à s’im­poser da manière assez nette, tout en rendant hommage à son adver­saire croate.

Daniil Medvedev on beating Cilic at Wimbledon



“Big respect to Marin. Very tough opponent for the first round. Especially on grass. Maybe a lot of people were looking forward for this match. I’m happy I managed to make it maybe less exci­ting than some of you would want 😂. I’m… pic.twitter.com/ainByUyPiF — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 29, 2026

« Un grand respect à Marin. C’était un adver­saire très coriace pour un premier tour, surtout sur gazon. Beaucoup de gens atten­daient sans doute ce match avec impa­tience. Je suis content d’avoir réussi à rendre ce match peut‐être un peu moins passion­nant que certains d’entre vous l’auraient souhaité. J’essaie de gagner. Je suis heureux d’avoir pu battre un joueur aussi fort que Marin en deux sets. »