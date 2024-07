Interrogé sur les circons­tances de sa victoire face à Jannik Sinner en quarts de finale de Wimbledon, Daniil Medvedev, battu dans le premier set alors qu’il méri­tait de gagner et inver­se­ment dans la troi­sième manche, a parfai­te­ment résumé la beauté et la cruauté de ce sport qui rend parfois dingue.

« Pour moi, c’est le tennis à l’état pur. J’ai l’im­pres­sion que j’au­rais dû gagner le premier set ou que j’au­rais pu le gagner, même si ce n’est pas le bon mot parce que je l’ai perdu. J’aurais pu gagner, c’est sûr. Encore une fois, si je servais un ace à 6–5, si je servais plus près de la ligne. Même le coup droit, je l’avais, mais j’ai essayé de le faire. Au troi­sième set, je me souviens très bien du passing que j’ai frappé. C’était un coup facile. Il est resté dans le filet. Je me suis dit que j’al­lais avoir des problèmes puis Jannik a raté. D’accord, on recom­mence. On essaie. C’est ça le tennis. À l’Open d’Australie, en finale, je crois que dans le quatrième set j’avais eu une balle de break. Si je ne me trompe pas, il avait fait un ace. S’il avait fait une double‐faute, peut‐être que j’au­rais gagné l’Open d’Australie. On ne sait jamais. C’est pour cela que les gens aiment le tennis. C’est pour cela que les gens deviennent fous en regar­dant le tennis. C’est la raison pour laquelle nous, joueurs de tennis, deve­nons parfois fous en jouant au tennis. »