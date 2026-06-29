Largement inter­rogé sur le mouve­ment des joueurs autour des revenus reversés par le tournoi en général, Daniil toujours aussi relax a longue­ment expliqué leur démarche. Pour lui, tout cela est sain car il consi­dère que c’est le sens de l’histoire.

« Je n’aime pas que l’on parle de protes­ta­tion, on discute, les Grands Chelems n’ont pas fait grand chose pour améliorer notre santé, l’ATP a mis en place un programme par exemple. C’est pour cela que l’on veut impli­quer les Grands Chelem notam­ment sur certains programmes liés à notre retraite etc. L’augmentation 20% cette année est appré­ciable et on pense que notre prise de parole à Roland Garros a un peu poussé les orga­ni­sa­teurs à faire ce geste. Après si on se panche de façon sur part des revenus du tournoi reversés aux acteurs cette année, elle est infé­rieure à celle d’il y a dix ans. Ce qui veut aussi dire que le tournoi a fait un vrai travail piur générer de plus en plus de revenus »