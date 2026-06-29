Largement interrogé sur le mouvement des joueurs autour des revenus reversés par le tournoi en général, Daniil toujours aussi relax a longuement expliqué leur démarche. Pour lui, tout cela est sain car il considère que c’est le sens de l’histoire.
« Je n’aime pas que l’on parle de protestation, on discute, les Grands Chelems n’ont pas fait grand chose pour améliorer notre santé, l’ATP a mis en place un programme par exemple. C’est pour cela que l’on veut impliquer les Grands Chelem notamment sur certains programmes liés à notre retraite etc. L’augmentation 20% cette année est appréciable et on pense que notre prise de parole à Roland Garros a un peu poussé les organisateurs à faire ce geste. Après si on se panche de façon sur part des revenus du tournoi reversés aux acteurs cette année, elle est inférieure à celle d’il y a dix ans. Ce qui veut aussi dire que le tournoi a fait un vrai travail piur générer de plus en plus de revenus »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 09:15