C’est un éternel débat mais il est certain que souvent l’un ne va pas sans l’autre. Et Danii vu son parcours a une vision très claire de la situation.

« Je pense qu’un Grand Chelem est une réus­site plus impor­tante. Une fois que vous remportez un Grand Chelem au cours d’une année, vous vous consi­dérez comme le numéro 1 mondial. Bien sûr, il y a trois autres Grands Chelems. Si un autre joueur en gagne un, peut‐être que ce sera lui qui deviendra numéro 1. Mais 2000 points, c’est beau­coup, et proba­ble­ment si vous remportez un Grand Chelem, vous jouerez égale­ment bien dans d’autres tour­nois. C’est ce qui m’est arrivé, par exemple. L’année où j’ai remporté l’US Open, je suis resté en tête, conser­vant ces points, car je pense avoir atteint la première place, pas exac­te­ment après l’Open d’Australie, mais très près. Ensuite, plus ou moins, je suis resté numéro 1 jusqu’à l’US Open »