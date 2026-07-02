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Daniil Medvedev : « Le plus dur c’est de gagner un Grand Chelem, pas de devenir numéro 1 mondial »

Par
Laurent Trupiano
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C’est un éternel débat mais il est certain que souvent l’un ne va pas sans l’autre. Et Danii vu son parcours a une vision très claire de la situation.

« Je pense qu’un Grand Chelem est une réus­site plus impor­tante. Une fois que vous remportez un Grand Chelem au cours d’une année, vous vous consi­dérez comme le numéro 1 mondial. Bien sûr, il y a trois autres Grands Chelems. Si un autre joueur en gagne un, peut‐être que ce sera lui qui deviendra numéro 1. Mais 2000 points, c’est beau­coup, et proba­ble­ment si vous remportez un Grand Chelem, vous jouerez égale­ment bien dans d’autres tour­nois. C’est ce qui m’est arrivé, par exemple. L’année où j’ai remporté l’US Open, je suis resté en tête, conser­vant ces points, car je pense avoir atteint la première place, pas exac­te­ment après l’Open d’Australie, mais très près. Ensuite, plus ou moins, je suis resté numéro 1 jusqu’à l’US Open »

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 08:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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