C’est un éternel débat mais il est certain que souvent l’un ne va pas sans l’autre. Et Danii vu son parcours a une vision très claire de la situation.
« Je pense qu’un Grand Chelem est une réussite plus importante. Une fois que vous remportez un Grand Chelem au cours d’une année, vous vous considérez comme le numéro 1 mondial. Bien sûr, il y a trois autres Grands Chelems. Si un autre joueur en gagne un, peut‐être que ce sera lui qui deviendra numéro 1. Mais 2000 points, c’est beaucoup, et probablement si vous remportez un Grand Chelem, vous jouerez également bien dans d’autres tournois. C’est ce qui m’est arrivé, par exemple. L’année où j’ai remporté l’US Open, je suis resté en tête, conservant ces points, car je pense avoir atteint la première place, pas exactement après l’Open d’Australie, mais très près. Ensuite, plus ou moins, je suis resté numéro 1 jusqu’à l’US Open »
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 08:50