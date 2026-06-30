Interrogé sur le cas de Marketa Vondrousova, le joueur russe qui est très intelligent est sorti du vocabulaire classique pour tenter d’élever le débat. Sa théorie risque de ne pas convaincre tout le monde.
« Si quelqu’un voulait vraiment se doper, il trouverait probablement un moyen de le faire. C’est pourquoi je crois que la plupart des joueurs suspendus n’avaient pas l’intention de faire quelque chose d’illégal. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à Marketa, mais je ne connais pas non plus tous les détails de toutes les parties impliquées. Je peux parler de mon expérience. Quand on sonne à votre porte pour un contrôle antidopage, cela génère toujours un certain stress. Vous vérifiez que vous avez correctement indiqué votre localisation, ouvrez la porte et ne dites jamais non. Mais je comprends aussi que peut‐être elle traversait une mauvaise passe, s’est effrayée ou a mal réagi. Les contrôles antidopage ne sont pas une situation facile à gérer pour aucun joueur ».
Publié le mardi 30 juin 2026 à 09:22