Qualifié pour la première fois de sa carrière en quarts de finale de Wimbledon après l’abandon du Tchèque Jiri Lehecka ce lundi (6−4, 6–2, puis retrait), Daniil Medvedev, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, est revenu sur sa manière de se comporter sur le court et sa rela­tion avec le public londo­nien cette année.

« Sur le court, je ne suis pas comme Nadal à crier ‘Vamos’ et haran­guer le public, j’ai plutôt le sang chaud. Alors que dans la vie réelle, il est plus diffi­cile pour moi de faire naître des émotions. Je suis beau­coup plus du genre : ‘Peu importe. Tout ce qui arrive arrive.’ Je suis plus facile à vivre. Lorsque le public vous soutient, sans vous manquer de respect, cela vous aide beau­coup à vous sentir bien sur le court. J’ai l’im­pres­sion d’avoir de bonnes rela­tions avec le public cette année. Je veux donc essayer de conti­nuer dans cette voie, car je viens de voir que mon adver­saire (Christopher Eubanks, ndlr) est lui aussi très bien connecté à la foule. Ça va être intéressant. »