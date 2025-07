Alors que l’in­quié­tude commen­çait à pointer le bout de son nez suite à l’an­nu­la­tion ce mardi après‐midi de l’en­traî­ne­ment de Jannik Sinner, touché au niveau du coude lors de sa victoire sur abandon face à Dimitrov en huitièmes de finale de Wimbledon, l’un de ses entraî­neurs, Darren Cahill, a tenu à rassurer tout le monde.

Cahill on Sinner’s elbow : he dropped about 6 mph on fore­hand.



« We did go out to the indoor courts and just fed balls [to him] for 20–30 minutes, just to feel the ball. He’s going to be okay, it was just nice to get on the court – it’s impos­sible for him to take a day off. »