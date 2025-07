Battu par Carlos Alcaraz en finale de Roland‐Garros, alors qu’il menait deux sets à zéro, Jannik Sinner a même maqué trois balles de match. Mais selon l’un de ses deux entraî­neurs, Darren Cahill, de passage sur ESPN à Wimbledon, le numéro 1 mondial a vite évacué la déception.

« Environ une demi‐heure plus tard, après qu’il soit allé voir la presse, nous marchions vers le bus, nous avions ce grand bus où nous nous asseyons tous. Et pour les joueurs, il y a ce pot de bonbons où vous pouvez prendre quelques bonbons en sortant de Roland‐Garros. Il a pris tout le pot, alors qu’il suivait un régime strict depuis deux semaines. Et dans le trans­port, il distri­buait des bonbons à tout le monde, il riait, il plai­san­tait. Il s’est remis assez vite, et il sera inté­res­sant de voir comment il va évoluer ici, car ce sera un test important. »