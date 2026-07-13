Un mois et demi après sa grosse défaillance au deuxième tour de Roland‐Garros, où il menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de totalement s’effondrer physiquement face à Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure à Wimbledon.
Présent en conférence de presse après le sacre de son joueur face à Alexander Zverev, Darren Cahill, conseiller de luxe du numéro 1 mondial, est revenu sur les enseignements tirés de cet épisode et sur les ajustements mis en place au cours des dernières semaines.
Une déclaration très intéressante relayée par OA Sport :
« Nous n’avons pas réussi à déterminer précisément ce qui s’est passé. Après ce tournoi, il a passé tous les examens nécessaires et nous avons apporté quelques modifications à sa préparation, notamment à la façon dont il gère les journées très chaudes. Jannik a su encaisser un coup très dur, se relever, venir ici et travailler d’arrache-pied. Nous sommes arrivés douze jours avant le début du tournoi et avons choisi de ne disputer aucun tournoi de préparation. Nous savions donc que les premiers matchs seraient très compliqués pour lui. Mais il baisse la tête et travaille. Le dossier médical de Jannik reste confidentiel et nous n’entrerons pas dans les détails. Cela dit, c’était à nous d’apporter quelques changements et de faire certaines choses différemment. Jannik en avait déjà parlé par le passé, même s’il n’était pas entré dans les détails. Vous l’avez sans doute remarqué pendant les matchs : désormais, après deux sets, il quitte le court, se rend dans les vestiaires, va se rafraîchir grâce à la climatisation et change de t‑shirt, même lorsque ce n’est pas strictement nécessaire. Il suit une routine précise lors des journées les plus chaudes, faisant tout son possible pour parvenir à exprimer son meilleur tennis même dans des conditions climatiques extrêmes. Après tout, c’est un jeune homme aux cheveux roux, qui a grandi dans le nord de l’Italie, entre la neige et les Alpes. La chaleur est quelque chose de très différent de ce à quoi il a été habitué pendant la majeure partie de sa vie ».
Publié le lundi 13 juillet 2026 à 09:40