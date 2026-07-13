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Darren Cahill, coach de Sinner : « Nous n’avons pas réussi à déter­miner préci­sé­ment ce qui s’est passé à Roland‐Garros »

Par
Baptiste Mulatier
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Un mois et demi après sa grosse défaillance au deuxième tour de Roland‐Garros, où il menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de tota­le­ment s’effondrer physi­que­ment face à Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure à Wimbledon. 

Présent en confé­rence de presse après le sacre de son joueur face à Alexander Zverev, Darren Cahill, conseiller de luxe du numéro 1 mondial, est revenu sur les ensei­gne­ments tirés de cet épisode et sur les ajus­te­ments mis en place au cours des dernières semaines.

Une décla­ra­tion très inté­res­sante relayée par OA Sport :

« Nous n’avons pas réussi à déter­miner préci­sé­ment ce qui s’est passé. Après ce tournoi, il a passé tous les examens néces­saires et nous avons apporté quelques modi­fi­ca­tions à sa prépa­ra­tion, notam­ment à la façon dont il gère les jour­nées très chaudes. Jannik a su encaisser un coup très dur, se relever, venir ici et travailler d’arrache-pied. Nous sommes arrivés douze jours avant le début du tournoi et avons choisi de ne disputer aucun tournoi de prépa­ra­tion. Nous savions donc que les premiers matchs seraient très compli­qués pour lui. Mais il baisse la tête et travaille. Le dossier médical de Jannik reste confi­den­tiel et nous n’entrerons pas dans les détails. Cela dit, c’était à nous d’apporter quelques chan­ge­ments et de faire certaines choses diffé­rem­ment. Jannik en avait déjà parlé par le passé, même s’il n’était pas entré dans les détails. Vous l’avez sans doute remarqué pendant les matchs : désor­mais, après deux sets, il quitte le court, se rend dans les vestiaires, va se rafraî­chir grâce à la clima­ti­sa­tion et change de t‑shirt, même lorsque ce n’est pas stric­te­ment néces­saire. Il suit une routine précise lors des jour­nées les plus chaudes, faisant tout son possible pour parvenir à exprimer son meilleur tennis même dans des condi­tions clima­tiques extrêmes. Après tout, c’est un jeune homme aux cheveux roux, qui a grandi dans le nord de l’Italie, entre la neige et les Alpes. La chaleur est quelque chose de très diffé­rent de ce à quoi il a été habitué pendant la majeure partie de sa vie ».

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 09:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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