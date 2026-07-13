Un mois et demi après sa grosse défaillance au deuxième tour de Roland‐Garros, où il menait 6–3, 6–2, 5–1 avant de tota­le­ment s’effondrer physi­que­ment face à Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure à Wimbledon.

Présent en confé­rence de presse après le sacre de son joueur face à Alexander Zverev, Darren Cahill, conseiller de luxe du numéro 1 mondial, est revenu sur les ensei­gne­ments tirés de cet épisode et sur les ajus­te­ments mis en place au cours des dernières semaines.

Une décla­ra­tion très inté­res­sante relayée par OA Sport :

« Nous n’avons pas réussi à déter­miner préci­sé­ment ce qui s’est passé. Après ce tournoi, il a passé tous les examens néces­saires et nous avons apporté quelques modi­fi­ca­tions à sa prépa­ra­tion, notam­ment à la façon dont il gère les jour­nées très chaudes. Jannik a su encaisser un coup très dur, se relever, venir ici et travailler d’arrache-pied. Nous sommes arrivés douze jours avant le début du tournoi et avons choisi de ne disputer aucun tournoi de prépa­ra­tion. Nous savions donc que les premiers matchs seraient très compli­qués pour lui. Mais il baisse la tête et travaille. Le dossier médical de Jannik reste confi­den­tiel et nous n’entrerons pas dans les détails. Cela dit, c’était à nous d’apporter quelques chan­ge­ments et de faire certaines choses diffé­rem­ment. Jannik en avait déjà parlé par le passé, même s’il n’était pas entré dans les détails. Vous l’avez sans doute remarqué pendant les matchs : désor­mais, après deux sets, il quitte le court, se rend dans les vestiaires, va se rafraî­chir grâce à la clima­ti­sa­tion et change de t‑shirt, même lorsque ce n’est pas stric­te­ment néces­saire. Il suit une routine précise lors des jour­nées les plus chaudes, faisant tout son possible pour parvenir à exprimer son meilleur tennis même dans des condi­tions clima­tiques extrêmes. Après tout, c’est un jeune homme aux cheveux roux, qui a grandi dans le nord de l’Italie, entre la neige et les Alpes. La chaleur est quelque chose de très diffé­rent de ce à quoi il a été habitué pendant la majeure partie de sa vie ».