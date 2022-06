Ancien entraî­neur de Lleyton Hewitt, d’André Agassi et plus récem­ment de Simona Halep, avec qui il s’est séparé en fin de saison dernière, Darren Cahiil, qui est l’un des coachs les plus cour­tisés du circuit, a fina­le­ment repris du service aux côtés du très promet­teur Jannik Sinner.

L’Italien, qui cher­chait un succes­seur à son mentor Riccardo Piatti, a peut‐être trouvé la perle rare avec l’Australien. En tout cas, ce dernier croit énor­mé­ment en lui.

« Jannik est l’un des talents les plus inté­res­sants du tennis et j’ai donc suivi son évolu­tion. Et en personne, il a confirmé l’idée que je pouvais l’en­traîner. C’est un garçon extrê­me­ment poli, travailleur et passionné par son travail, ce qui rend tout plus facile. Le gazon ? Oui ce n’est pas sa surface préférée mais il aura une chance de changer d’avis. Je pense que son jeu est adapté à cette surface et il n’en est pas encore conscient. Mais il s’en rendra compte dans le futur. »