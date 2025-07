Dans des propos relayés par Punto de Break après sa défaite en quatre sets contre Novak Djokovic en huitièmes de finale de Wimbledon, Alex de Minaur a désigné les prin­ci­pales forces de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Je dirais que c’est un mélange de son service et de son retour. Quand il en avait besoin, il a élevé son niveau au service. J’avais l’im­pres­sion de dominer les jeux faci­le­ment, puis à un moment donné, je n’avais plus aucune option sur mes deuxièmes services. Il a tout dans son jeu, mais je mettrais son service et son retour au‐dessus de tout le reste. »