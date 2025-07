Au 4ème set, tout allait très bien pour l’Australien qui a même eu une balle de 5 à 1 sur le service du Serbe avant de « plonger » un peu quand Novak a décidé de passer la 5ème. Evidemment Alex était très déçu du résultat final.

« C’était dur. C’est dommage de ne pas avoir pu l’emmener jusqu’au cinquième set. Je pense que j’étais en excel­lente posi­tion, et main­te­nant je suis déçu. Je n’ai pas réussi à obtenir ce quatrième set. J’ai peut‐être un peu baissé de régime, et il a accé­léré. Il était à son meilleur quand j’avais une avance de 4–1 et une oppor­tu­nité de double break. Ça a tout changé. Maintenant, je suis un peu frustré que le set me file entre les doigts, mais il faut avouer qu’il est très bon dans les moments importants »