Présent dans la Royal Box du Centre Court de Wimbledon il y a quelques jours pour profiter des matchs, Roger Federer a cette fois été aperçu raquette en main sur l’un des courts d’entraînement du Grand Chelem londonien.
Et si l’on ne sait toujours pas la raison derrière ce retour (publicité pour un sponsor, match exhibition à venir), la gestuelle du Maestro suisse n’a rien perdu de sa superbe.
Roger Federer hitting up at #Wimbledon again in all its glory 🥰 pic.twitter.com/Dwy7V7oudd— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026
La bonne ambiance était en tout cas au rendez‐vous.
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 17:30