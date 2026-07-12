Présent dans la Royal Box du Centre Court de Wimbledon il y a quelques jours pour profiter des matchs, Roger Federer a cette fois été aperçu raquette en main sur l’un des courts d’en­traî­ne­ment du Grand Chelem londonien.

Et si l’on ne sait toujours pas la raison derrière ce retour (publi­cité pour un sponsor, match exhi­bi­tion à venir), la gestuelle du Maestro suisse n’a rien perdu de sa superbe.

Roger Federer hitting up at #Wimbledon again in all its glory 🥰 pic.twitter.com/Dwy7V7oudd — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

La bonne ambiance était en tout cas au rendez‐vous.