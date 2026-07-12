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De retour à l’en­traî­ne­ment, Roger Federer prépare quelque chose…

Par
Thomas S
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Présent dans la Royal Box du Centre Court de Wimbledon il y a quelques jours pour profiter des matchs, Roger Federer a cette fois été aperçu raquette en main sur l’un des courts d’en­traî­ne­ment du Grand Chelem londonien.

Et si l’on ne sait toujours pas la raison derrière ce retour (publi­cité pour un sponsor, match exhi­bi­tion à venir), la gestuelle du Maestro suisse n’a rien perdu de sa superbe. 

La bonne ambiance était en tout cas au rendez‐vous. 

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 17:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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