Comme tout le monde le sait, Londres n’est pas la capi­tale du soleil. Et même si les deux courts prin­ci­paux disposent d’un toit, ce n’est pas le cas de tous qui ont été bâchés pendant plusieurs heures avant de se décou­vrir seule­ment à 16h30.

Un retard qui a forcé­ment eu une inci­dence sur la program­ma­tion. Ainsi, 16 matchs ont d’ores et déjà été annulés et donc reportés au lende­main (mardi). Espérons pour les orga­ni­sa­teurs et le bon dérou­le­ment du tournoi que les pertur­ba­tions cessent afin d’éviter un casse‐tête organisationnel.