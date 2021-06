C’est désor­mais offi­ciel, les 32 têtes de série des tableaux mascu­lins et fémi­nins sont connues. Et pour la toute première fois dans l’his­toire du tournoi, l’or­ga­ni­sa­tion a décidé de respecter les têtes de série clas­siques, en fonc­tion du clas­se­ment réel.

Car, en effet, le Grand Chelem londo­nien a toujours utilisé son propre système pour définir les 64 joueurs et joueuses protégés. Une formule assez obscure mais qui englo­bait les résul­tats des années précé­dentes à Wimbledon ainsi qu’une sorte de Race sur gazon.

Finalement, le tournoi a décidé de rentrer dans le rang et de faire comme les trois autres Majeurs. Et ce n’est fina­le­ment pas plus mal.

Découvrez toutes les têtes de série de Wimbledon ci‐dessous :