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Désormais fina­liste des quatre tour­nois du Grand Chelem, Zverev intègre un club très fermé

Par
Thomas S
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Alexander Zverev n’est peut‐être pas encore une légende incon­tes­table du tennis, mais il s’en rapproche, petit à petit.

Après avoir déjà franchi un grand pas dans ce sens suite en rempor­tant son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros le mois dernier, l’Allemand a encore écrit de nouvelles lignes d’his­toire en ralliant ce vendredi la finale de Wimbledon. 

Désormais fina­liste sur les quatre tour­nois du Grand Chelem, l’ac­tuel 2e joueur mondial est ainsi devenu le 13e joueur de l’ère Open à réaliser une telle performance. 

Et quand on voit la liste ci‐dessus, Sascha peut être fier de lui. 

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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