Alexander Zverev n’est peut‐être pas encore une légende incon­tes­table du tennis, mais il s’en rapproche, petit à petit.

Après avoir déjà franchi un grand pas dans ce sens suite en rempor­tant son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros le mois dernier, l’Allemand a encore écrit de nouvelles lignes d’his­toire en ralliant ce vendredi la finale de Wimbledon.

Désormais fina­liste sur les quatre tour­nois du Grand Chelem, l’ac­tuel 2e joueur mondial est ainsi devenu le 13e joueur de l’ère Open à réaliser une telle performance.

⭐ Jugadores en llegar a la final de los 4 Grand Slams :



🇦🇺 Rod Laver

🇦🇺 Ken Rosewall

🇨🇿🇺🇸 Ivan Lendl

🇸🇪 Stefan Edberg

🇺🇸 Jim Courier

🇺🇸 Andre Agassi

🇨🇭 Roger Federer

🇪🇸 Rafael Nadal

🇷🇸 Novak Djokovic

🇬🇧 Andy Murray

🇮🇹 Jannik Sinner

🇪🇸 Carlos Alcaraz

🇩🇪 ALEXANDER ZVEREV pic.twitter.com/M6odiq0AWg — ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 10, 2026

Et quand on voit la liste ci‐dessus, Sascha peut être fier de lui.