Alexander Zverev n’est peut‐être pas encore une légende incontestable du tennis, mais il s’en rapproche, petit à petit.
Après avoir déjà franchi un grand pas dans ce sens suite en remportant son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros le mois dernier, l’Allemand a encore écrit de nouvelles lignes d’histoire en ralliant ce vendredi la finale de Wimbledon.
Désormais finaliste sur les quatre tournois du Grand Chelem, l’actuel 2e joueur mondial est ainsi devenu le 13e joueur de l’ère Open à réaliser une telle performance.
⭐ Jugadores en llegar a la final de los 4 Grand Slams :— ESPN Tenis (@ESPNtenis) July 10, 2026
🇦🇺 Rod Laver
🇦🇺 Ken Rosewall
🇨🇿🇺🇸 Ivan Lendl
🇸🇪 Stefan Edberg
🇺🇸 Jim Courier
🇺🇸 Andre Agassi
🇨🇭 Roger Federer
🇪🇸 Rafael Nadal
🇷🇸 Novak Djokovic
🇬🇧 Andy Murray
🇮🇹 Jannik Sinner
🇪🇸 Carlos Alcaraz
🇩🇪 ALEXANDER ZVEREV pic.twitter.com/M6odiq0AWg
Et quand on voit la liste ci‐dessus, Sascha peut être fier de lui.
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 18:08