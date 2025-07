Cette édition 2025 de Wimbledon est déci­dé­ment complè­te­ment folle.

Alors que le tableau masculin avait plutôt été épargné par les surprises lors cette journée de jeudi, après trois premiers jours très agités, deux des outsi­ders du tournoi viennent de prendre la porte coup sur coup.

4e joueur mondial et espoir de tout un peuple, Jack Draper, peu inspiré, est tombé sur un Marin Cilic des grands jours au deuxième tour, battu en quatre manches : 6–4, 6–3, 6–1, 6–4, en 2h40. Le fina­liste de l’édi­tion 2017, de retour en très grande forme après une opéra­tion du genou, défiera le surpre­nant Jaume Munar pour une place en huitièmes de finale.

Upset alert 🚨



Croatia’s Marin Cilic stuns Jack Draper 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 to knock the No.4 seed out of The Championships 2025 😮#Wimbledon pic.twitter.com/rZP6NQjWRy