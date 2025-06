Depuis sa défaite en finale de l’édi­tion 2023 de Wimbledon face à la surpre­nante Marka Vondrousova, quelque chose s’est cassé dans le jeu si pur et inspiré d’Ons Jabeur.

Contrainte à l’abandon ce lundi lors de son entrée en lice sur le gazon londo­nien face à Tomova, la Tunisienne n’a pas souhaité se présenter en confé­rence de presse même si elle a quand même tenu à donner de ses nouvelles. Et elles ne sont pas très rassu­rantes d’un point vue émotionnel.

« Je ne m’at­ten­dais pas à ne pas me sentir bien. Je me suis bien entraînée ces derniers jours, mais ce sont des choses qui arrivent. Je suis vrai­ment triste. Cela ne m’aide pas vrai­ment à avoir confiance en moi et à conti­nuer à me dépasser, même si la saison a été très diffi­cile pour moi. J’espère donc que je me sentirai mieux et nous verrons ce qui se passera. Je vais essayer de me décon­necter un peu du tennis et de profiter de la vie en dehors du tennis, de récu­pérer et de passer un peu de temps avec ma famille, et j’es­père que cela me permettra de me ressourcer. Le mot « repos » est certai­ne­ment le plus approprié. »