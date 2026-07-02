La Française menait 8–4 dans le super tie‐break contre Anna Kalinskaya (20e mondiale) au deuxième tour de Wimbledon, avant d’en­caisser six point de suite et de fina­le­ment s’in­cliner après trois heures de jeu (6−4, 3–6, 7–6 [8]).

La 49e joueuse mondiale n’a pas caché sa décep­tion et sa frus­tra­tion dans des propos relayés par RMC Sport.

« A 8–5, j’ai un coup droit caviar que je mets dans le filet puisque je ne m’engage pas assez. Derrière, je ne mets plus un point, je commence à me tendre et elle joue bien la fin du super tie‐break, je ne peux que me mordre les doigts. Je joue dans le contre‐pied, je pense que j’attends un peu trop. Ça prend la bande du filet. Quelques centi­mètres au‐dessus, ça passe. On va se la repasser en boucle. Le choix était bon. J’essaie de ne pas trop ressasser le truc sinon, je m’enterre dans un trou. Il va falloir s’en servir pour la suite. »