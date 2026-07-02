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Diane Parry, dépitée : « J’essaie de ne pas trop ressasser le truc sinon, je m’enterre dans un trou »

Par
Baptiste Mulatier
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La Française menait 8–4 dans le super tie‐break contre Anna Kalinskaya (20e mondiale) au deuxième tour de Wimbledon, avant d’en­caisser six point de suite et de fina­le­ment s’in­cliner après trois heures de jeu (6−4, 3–6, 7–6 [8]).

La 49e joueuse mondiale n’a pas caché sa décep­tion et sa frus­tra­tion dans des propos relayés par RMC Sport.

« A 8–5, j’ai un coup droit caviar que je mets dans le filet puisque je ne m’engage pas assez. Derrière, je ne mets plus un point, je commence à me tendre et elle joue bien la fin du super tie‐break, je ne peux que me mordre les doigts. Je joue dans le contre‐pied, je pense que j’attends un peu trop. Ça prend la bande du filet. Quelques centi­mètres au‐dessus, ça passe. On va se la repasser en boucle. Le choix était bon. J’essaie de ne pas trop ressasser le truc sinon, je m’enterre dans un trou. Il va falloir s’en servir pour la suite. »

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 14:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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