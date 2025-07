Diane Parry a sombré, ce vendredi au troi­sième tour de Wimbledon.

Alors qu’elle menait tran­quille­ment 4–1 face à la locale, Sonay Kartal (51e), la Française s’est tota­le­ment liqué­fiée en encais­sant neuf jeux de rang pour une défaite assez cinglante et diffi­cile à expli­quer : 6–4, 6–2, en 1h20.

Interrogée par nos confrères de L’Équipe après la rencontre, la joueuse de 22 ans a tenté d’ex­pli­quer ce trou d’air.

« J’ai l’im­pres­sion qu’elle s’est mise de plus en plus dans le match. Mon jeu lui faisait un peu moins mal, il y a eu quelques longs points un peu physiques et la perte de mon service a été un peu compli­quée. Ensuite, ç’a été un mauvais enchaî­ne­ment de tout, elle a vache­ment monté son niveau et moi je l’ai baissé en même temps. Ça fait une grosse diffé­rence à la fin », a déclaré Diane, qui n’a pas voulu utiliser l’ex­cuse du public. « Ça n’a pas changé grand‐chose. C’est juste moi qui n’étais pas assez bonne aujourd’hui (vendredi). Ils sont assez fair‐play, ils encou­ragent des deux côtés, quand je jouais plutôt bien dans la moitié du premier set ils applau­dis­saient, donc c’est un public plutôt agréable. »