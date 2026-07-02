En raison du manque de lumi­no­sité, le duel entre Grigor Dimitrov et Jakub Mensik, au deuxième tour de Wimbledon, a été inter­rompu alors que le Bulgare menait deux sets à un, afin de permettre la ferme­ture du toit du court 1.

Visiblement agacé, Dimitrov s’est alors longue­ment entre­tenu avec l’ar­bitre fran­çaise Aurélie Tourte, regret­tant que la déci­sion n’ait pas été prise plus tôt, pendant le troi­sième set, afin d’éviter une inter­rup­tion du match.

Grigor Dimitrov having a discus­sion with the umpire during his match against Mensik at Wimbledon.



He tells her it’s Déjà vu from his match last year with Jannik Sinner.



He just won the 3rd set and is leading 2 sets to 1.



They start closing the roof and the match is delayed.… pic.twitter.com/IR9Iak6dCr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 2, 2026

« Juste une ques­tion : pour­quoi n’a‑t-on pas commencé à fermer le toit pendant le set ? L’année dernière (avant qu’il ne se blesse contre Sinner, alors qu’il menait deux sets à zéro, ndlr), c’était exac­te­ment la même chose. Quand j’étais sur le court central, on savait que le match n’irait pas jusqu’au bout, et pour­tant on a continué à jouer avec le toit ouvert. On pour­rait conti­nuer à jouer pendant la ferme­ture, je ne pense pas que ça nous porte préju­dice tant que les deux joueurs sont d’accord pour conti­nuer à jouer. Là, ça cause une inter­rup­tion. Personnellement, je ne suis abso­lu­ment pas d’accord avec ça. Je ne dis pas que c’est de ta faute. Mais je pense que ça vaut la peine d’en parler… Parce que je ne pense pas que ce soit juste pour les deux joueurs. J’ai juste l’impression que tu es bien échauffé, tout va bien. Et là, dans 10 minutes, on doit revenir, frapper quelques balles et recom­mencer à servir à 200 km/h. »