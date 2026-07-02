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Dimitrov à l’ar­bitre lors de son duel contre Mensik : « Je ne suis abso­lu­ment pas d’ac­cord avec ça »

Par
Baptiste Mulatier
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En raison du manque de lumi­no­sité, le duel entre Grigor Dimitrov et Jakub Mensik, au deuxième tour de Wimbledon, a été inter­rompu alors que le Bulgare menait deux sets à un, afin de permettre la ferme­ture du toit du court 1.

Visiblement agacé, Dimitrov s’est alors longue­ment entre­tenu avec l’ar­bitre fran­çaise Aurélie Tourte, regret­tant que la déci­sion n’ait pas été prise plus tôt, pendant le troi­sième set, afin d’éviter une inter­rup­tion du match.

« Juste une ques­tion : pour­quoi n’a‑t-on pas commencé à fermer le toit pendant le set ? L’année dernière (avant qu’il ne se blesse contre Sinner, alors qu’il menait deux sets à zéro, ndlr), c’était exac­te­ment la même chose. Quand j’étais sur le court central, on savait que le match n’irait pas jusqu’au bout, et pour­tant on a continué à jouer avec le toit ouvert. On pour­rait conti­nuer à jouer pendant la ferme­ture, je ne pense pas que ça nous porte préju­dice tant que les deux joueurs sont d’accord pour conti­nuer à jouer. Là, ça cause une inter­rup­tion. Personnellement, je ne suis abso­lu­ment pas d’accord avec ça. Je ne dis pas que c’est de ta faute. Mais je pense que ça vaut la peine d’en parler… Parce que je ne pense pas que ce soit juste pour les deux joueurs. J’ai juste l’impression que tu es bien échauffé, tout va bien. Et là, dans 10 minutes, on doit revenir, frapper quelques balles et recom­mencer à servir à 200 km/h. »

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 22:07

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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