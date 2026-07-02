En raison du manque de luminosité, le duel entre Grigor Dimitrov et Jakub Mensik, au deuxième tour de Wimbledon, a été interrompu alors que le Bulgare menait deux sets à un, afin de permettre la fermeture du toit du court 1.
Visiblement agacé, Dimitrov s’est alors longuement entretenu avec l’arbitre française Aurélie Tourte, regrettant que la décision n’ait pas été prise plus tôt, pendant le troisième set, afin d’éviter une interruption du match.
Grigor Dimitrov having a discussion with the umpire during his match against Mensik at Wimbledon.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 2, 2026
He tells her it’s Déjà vu from his match last year with Jannik Sinner.
He just won the 3rd set and is leading 2 sets to 1.
They start closing the roof and the match is delayed.… pic.twitter.com/IR9Iak6dCr
« Juste une question : pourquoi n’a‑t-on pas commencé à fermer le toit pendant le set ? L’année dernière (avant qu’il ne se blesse contre Sinner, alors qu’il menait deux sets à zéro, ndlr), c’était exactement la même chose. Quand j’étais sur le court central, on savait que le match n’irait pas jusqu’au bout, et pourtant on a continué à jouer avec le toit ouvert. On pourrait continuer à jouer pendant la fermeture, je ne pense pas que ça nous porte préjudice tant que les deux joueurs sont d’accord pour continuer à jouer. Là, ça cause une interruption. Personnellement, je ne suis absolument pas d’accord avec ça. Je ne dis pas que c’est de ta faute. Mais je pense que ça vaut la peine d’en parler… Parce que je ne pense pas que ce soit juste pour les deux joueurs. J’ai juste l’impression que tu es bien échauffé, tout va bien. Et là, dans 10 minutes, on doit revenir, frapper quelques balles et recommencer à servir à 200 km/h. »
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 22:07