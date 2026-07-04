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Dimitrov au public après sa victoire contre Berrettini : « Je veux être tota­le­ment honnête et vulné­rable devant vous… »

Par
Baptiste Mulatier
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Il y a quasi­ment un an, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchi­rure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette bles­sure, le Bulgare a vécu une première moitié de saison 2026 extrê­me­ment compliquée.

Mais sur gazon, le joueur de 35 ans, tombé au 146e rang mondial, retrouve les plus belles sensations. 

Invité par le Grand Chelem londo­nien, Dimitrov s’est à nouveau qualifié pour les huitièmes de finale en battant ce samedi soir le fina­liste de l’édi­tion, Matteo Berrettini, dans une bataille en cinq sets (6−3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3), deux jours après sa belle victoire contre Jakub Mensik. 

« Écoutez, les gars, merci. Après l’année dernière et la façon dont j’ai été éliminé, je n’aurais jamais pu imaginer ce qui allait se passer. Mais devinez quoi, cette année, je suis de retour ici. Et je peux tout réécrire à zéro. J’essaie simple­ment d’être tota­le­ment honnête et vulné­rable devant vous. Ce n’est pas une ques­tion de victoire ou de défaite, mais pour moi, il s’agit de surmonter chaque obstacle qui se dresse devant moi, de rester davan­tage dans l’instant présent, de profiter de moments comme celui‐ci. Je me suis répété ça plus de 1 000 fois tout au long du match. Profite simple­ment de ce moment. Ce n’est pas tous les jours qu’on vient jouer ici. Je ne sais vrai­ment pas combien de fois encore je pourrai revenir ici. Alors autant en profiter au maximum », a déclaré Dimitrov lors de l’in­ter­view sur le court. 

Pour une place en quarts de finale, Grigor Dimitrov affron­tera le franco‐britannique Arthur Fery (114e mondial), lui tombeur en cinq sets de Zizou Bergs. 

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 00:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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