Il y a quasi­ment un an, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchi­rure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette bles­sure, le Bulgare a vécu une première moitié de saison 2026 extrê­me­ment compliquée.

Mais sur gazon, le joueur de 35 ans, tombé au 146e rang mondial, retrouve les plus belles sensations.

Invité par le Grand Chelem londo­nien, Dimitrov s’est à nouveau qualifié pour les huitièmes de finale en battant ce samedi soir le fina­liste de l’édi­tion, Matteo Berrettini, dans une bataille en cinq sets (6−3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3), deux jours après sa belle victoire contre Jakub Mensik.

« Écoutez, les gars, merci. Après l’année dernière et la façon dont j’ai été éliminé, je n’aurais jamais pu imaginer ce qui allait se passer. Mais devinez quoi, cette année, je suis de retour ici. Et je peux tout réécrire à zéro. J’essaie simple­ment d’être tota­le­ment honnête et vulné­rable devant vous. Ce n’est pas une ques­tion de victoire ou de défaite, mais pour moi, il s’agit de surmonter chaque obstacle qui se dresse devant moi, de rester davan­tage dans l’instant présent, de profiter de moments comme celui‐ci. Je me suis répété ça plus de 1 000 fois tout au long du match. Profite simple­ment de ce moment. Ce n’est pas tous les jours qu’on vient jouer ici. Je ne sais vrai­ment pas combien de fois encore je pourrai revenir ici. Alors autant en profiter au maximum », a déclaré Dimitrov lors de l’in­ter­view sur le court.

Grigor Dimitrov gave a beau­tiful on‐court inter­view after beating Matteo Berrettini at Wimbledon



“We all remember what happened 12 months ago here. Everyone feels for you. Because of that, how much does that make you appre­ciate a moment like this?”



Grigor : “You know, me and… pic.twitter.com/tHoFWMLDB8 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 4, 2026

Pour une place en quarts de finale, Grigor Dimitrov affron­tera le franco‐britannique Arthur Fery (114e mondial), lui tombeur en cinq sets de Zizou Bergs.