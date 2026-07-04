Il y a quasiment un an, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchirure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette blessure, le Bulgare a vécu une première moitié de saison 2026 extrêmement compliquée.
Mais sur gazon, le joueur de 35 ans, tombé au 146e rang mondial, retrouve les plus belles sensations.
Invité par le Grand Chelem londonien, Dimitrov s’est à nouveau qualifié pour les huitièmes de finale en battant ce samedi soir le finaliste de l’édition, Matteo Berrettini, dans une bataille en cinq sets (6−3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3), deux jours après sa belle victoire contre Jakub Mensik.
« Écoutez, les gars, merci. Après l’année dernière et la façon dont j’ai été éliminé, je n’aurais jamais pu imaginer ce qui allait se passer. Mais devinez quoi, cette année, je suis de retour ici. Et je peux tout réécrire à zéro. J’essaie simplement d’être totalement honnête et vulnérable devant vous. Ce n’est pas une question de victoire ou de défaite, mais pour moi, il s’agit de surmonter chaque obstacle qui se dresse devant moi, de rester davantage dans l’instant présent, de profiter de moments comme celui‐ci. Je me suis répété ça plus de 1 000 fois tout au long du match. Profite simplement de ce moment. Ce n’est pas tous les jours qu’on vient jouer ici. Je ne sais vraiment pas combien de fois encore je pourrai revenir ici. Alors autant en profiter au maximum », a déclaré Dimitrov lors de l’interview sur le court.
Grigor Dimitrov gave a beautiful on‐court interview after beating Matteo Berrettini at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 4, 2026
“We all remember what happened 12 months ago here. Everyone feels for you. Because of that, how much does that make you appreciate a moment like this?”
Grigor : “You know, me and… pic.twitter.com/tHoFWMLDB8
Pour une place en quarts de finale, Grigor Dimitrov affrontera le franco‐britannique Arthur Fery (114e mondial), lui tombeur en cinq sets de Zizou Bergs.
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 00:06