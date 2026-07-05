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Dimitrov, de retour en huitièmes de finale : « Je ne sais pas combien d’années je vais encore jouer, personne ne le sait, mais c’était main­te­nant ou jamais »

Par
Baptiste Mulatier
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Il y a quasi­ment un an, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchi­rure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette bles­sure, le Bulgare a vécu une première moitié de saison 2026 extrê­me­ment compliquée.

Mais sur gazon, le joueur de 35 ans, tombé au 146e rang mondial, retrouve les plus belles sensations. 

Invité par le Grand Chelem londo­nien, Dimitrov s’est à nouveau qualifié pour les huitièmes de finale en battant ce samedi soir le fina­liste de l’édition 2021, Matteo Berrettini, dans une bataille en cinq sets (6−3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3), deux jours après sa belle victoire contre Jakub Mensik. Et c’est selon lui le fruit d’un gros travail. 

« Je ne sais pas combien d’années je vais encore jouer, personne ne le sait, mais c’était main­te­nant ou jamais : le moment était venu de donner ce dernier grand élan à ma carrière. Je continue à croire en moi. Ma carrière a été très mouve­mentée, avec beau­coup de hauts et de bas, mais j’ai aussi vécu des moments incroyables dont je me souvien­drai toujours. Tant que je conti­nuerai à jouer, je veux conti­nuer à m’offrir ces moments. Je joue par amour du tennis, pour ma famille, pour mes fans, pour toutes les personnes qui m’ont soutenu, en parti­cu­lier pendant les mois les plus diffi­ciles. C’est dans ces moments‐là que l’on découvre qui est vrai­ment à nos côtés, et c’est pour cela que je leur serai toujours recon­nais­sant », a déclaré Grigor Dimitrov dans des propos relayés par Punto de Break.

Pour une place en quarts de finale, Grigor Dimitrov affron­tera le franco‐britannique Arthur Fery (114e mondial), lui tombeur en cinq sets de Zizou Bergs. 

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 12:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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