Il y a quasiment un an, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchirure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette blessure, le Bulgare a vécu une première moitié de saison 2026 extrêmement compliquée.
Mais sur gazon, le joueur de 35 ans, tombé au 146e rang mondial, retrouve les plus belles sensations.
Invité par le Grand Chelem londonien, Dimitrov s’est à nouveau qualifié pour les huitièmes de finale en battant ce samedi soir le finaliste de l’édition 2021, Matteo Berrettini, dans une bataille en cinq sets (6−3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3), deux jours après sa belle victoire contre Jakub Mensik. Et c’est selon lui le fruit d’un gros travail.
« Je ne sais pas combien d’années je vais encore jouer, personne ne le sait, mais c’était maintenant ou jamais : le moment était venu de donner ce dernier grand élan à ma carrière. Je continue à croire en moi. Ma carrière a été très mouvementée, avec beaucoup de hauts et de bas, mais j’ai aussi vécu des moments incroyables dont je me souviendrai toujours. Tant que je continuerai à jouer, je veux continuer à m’offrir ces moments. Je joue par amour du tennis, pour ma famille, pour mes fans, pour toutes les personnes qui m’ont soutenu, en particulier pendant les mois les plus difficiles. C’est dans ces moments‐là que l’on découvre qui est vraiment à nos côtés, et c’est pour cela que je leur serai toujours reconnaissant », a déclaré Grigor Dimitrov dans des propos relayés par Punto de Break.
Pour une place en quarts de finale, Grigor Dimitrov affrontera le franco‐britannique Arthur Fery (114e mondial), lui tombeur en cinq sets de Zizou Bergs.
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 12:49