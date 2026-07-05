Il y a quasi­ment un an, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchi­rure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette bles­sure, le Bulgare a vécu une première moitié de saison 2026 extrê­me­ment compliquée.

Mais sur gazon, le joueur de 35 ans, tombé au 146e rang mondial, retrouve les plus belles sensations.

Invité par le Grand Chelem londo­nien, Dimitrov s’est à nouveau qualifié pour les huitièmes de finale en battant ce samedi soir le fina­liste de l’édition 2021, Matteo Berrettini, dans une bataille en cinq sets (6−3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3), deux jours après sa belle victoire contre Jakub Mensik. Et c’est selon lui le fruit d’un gros travail.

« Je ne sais pas combien d’années je vais encore jouer, personne ne le sait, mais c’était main­te­nant ou jamais : le moment était venu de donner ce dernier grand élan à ma carrière. Je continue à croire en moi. Ma carrière a été très mouve­mentée, avec beau­coup de hauts et de bas, mais j’ai aussi vécu des moments incroyables dont je me souvien­drai toujours. Tant que je conti­nuerai à jouer, je veux conti­nuer à m’offrir ces moments. Je joue par amour du tennis, pour ma famille, pour mes fans, pour toutes les personnes qui m’ont soutenu, en parti­cu­lier pendant les mois les plus diffi­ciles. C’est dans ces moments‐là que l’on découvre qui est vrai­ment à nos côtés, et c’est pour cela que je leur serai toujours recon­nais­sant », a déclaré Grigor Dimitrov dans des propos relayés par Punto de Break.

Pour une place en quarts de finale, Grigor Dimitrov affron­tera le franco‐britannique Arthur Fery (114e mondial), lui tombeur en cinq sets de Zizou Bergs.