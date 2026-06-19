On le sait Grigor vit une période difficile et on pouvait penser que l’herbe allait lui permettre de reprendre « vie » d’autant qu’il a été invité par les organisateurs à Wimbledon.
Visiblement ce n’est pas vraiment le cas même si on a pu constater sur les réseaux qu’il s’était vraiment mis au boulot pour retrouver ses automatismes sur cette surface qu’il adore.
« Honnêtement, je suis très reconnaissant. C’est tout. Le passé est le passé, je ne vais certainement pas y revenir. J’apprécie vraiment l’invitation de Wimbledon ; cela compte beaucoup pour moi et c’est un honneur. Être à Wimbledon est déjà un honneur, alors imaginez être dans le tableau principal. Maintenant, j’y suis. Je suis concentré sur ce que j’ai à faire, avec une grande envie de jouer. C’est tout. Je n’ai aucune attente concernant Wimbledon »
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 09:59