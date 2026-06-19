On le sait Grigor vit une période diffi­cile et on pouvait penser que l’herbe allait lui permettre de reprendre « vie » d’au­tant qu’il a été invité par les orga­ni­sa­teurs à Wimbledon.

Visiblement ce n’est pas vrai­ment le cas même si on a pu constater sur les réseaux qu’il s’était vrai­ment mis au boulot pour retrouver ses auto­ma­tismes sur cette surface qu’il adore.

« Honnêtement, je suis très recon­nais­sant. C’est tout. Le passé est le passé, je ne vais certai­ne­ment pas y revenir. J’apprécie vrai­ment l’in­vi­ta­tion de Wimbledon ; cela compte beau­coup pour moi et c’est un honneur. Être à Wimbledon est déjà un honneur, alors imaginez être dans le tableau prin­cipal. Maintenant, j’y suis. Je suis concentré sur ce que j’ai à faire, avec une grande envie de jouer. C’est tout. Je n’ai aucune attente concer­nant Wimbledon »