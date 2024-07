Facile vain­queur de Gaël Monfils au troi­sième tour de Wimbledon et qualifié pour les huitièmes de finale où il affron­tera Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov a été inter­rogé en confé­rence de presse d’après match sur sa manière de gérer ses jours de congé. Et visi­ble­ment, le Bulgare a changé ses habitudes.

« Au cours des 5 ou 6 dernières années, je ne logeais pas à côté de Wimbledon, ce qui est très diffé­rent pour moi. Maintenant, je veux juste profiter au maximum de mon temps en dehors du terrain pour la récu­pé­ra­tion et d’autres choses que je peux améliorer. Peut‐être qu’a­vant, je pouvais me divertir avec d’autres choses et revenir le lende­main avec des jambes et un esprit frais, main­te­nant je ne peux plus me contenter de faire le tour de Londres et espérer être en pleine forme le lende­main. Lorsque vous voulez être le meilleur et chasser les meilleurs, vous devez maxi­miser vos efforts dans tous les domaines possibles. Je veux avoir tous les aspects sous contrôle. »