En confé­rence de presse après sa victoire facile au premier tour de Wimbledon face au Japonais Shimabukuro (6−1, 6–2, 6–1), Grigor Dimitrov a été forcé­ment inter­rogé sur l’in­tru­sion d’un mani­fes­tant en faveur du climat sur son court. Selon le Bulgare, quand on est un joueur de tennis de haut niveau, ce type d’in­ci­dent peut forcé­ment arriver.

« Si vous y réflé­chissez, oui, je me suis senti vulné­rable. D’une certaine manière, vous êtes là, dehors. Les agents de sécu­rité véri­fient les sacs à l’en­trée de l’en­ceinte, mais on ne sait jamais ce que la personne peut faire. Je veux dire, bien sûr, je me souviens vague­ment de quelque chose qui s’est passé il y a très long­temps, mais je n’y pense pas au point de me dire :‘Oh, mon Dieu, c’est comme, vous savez, mena­çant à ce point.’ C’est juste comme cela fait partie de votre travail si vous y pensez. On ne sait jamais ce qui va se passer. Peu importe à quel point vous êtes protégé. Un télé­phone peut être jeté, tout peut arriver. Oui, en fin de compte, vous êtes conscient, mais en même temps, quand vous êtes dans le match, quoi que vous fassiez, il est très diffi­cile de penser aux choses de l’extérieur. »