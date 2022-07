Novak Djokovic a été aussi bon au micro que sur le court ce dimanche après‐midi. Il a multi­plié les décla­ra­tions amusantes notam­ment sur sa rela­tion avec Nick Kyrgios. Réconciliés après que l’Australien ait pris la défense de Nole en Australie, les deux hommes ont prévu un restaurent ensemble. Le gagnant de cette finale devait payer, l’ad­di­tion sera donc pour Novak, qui a enfin accepté de parler de « bromance », alors qu’il était encore un peu scep­tique la veille.

« Nick, tu revien­dras ici, en finale. Je te respecte vrai­ment énor­mé­ment. Tu es un joueur phéno­ménal, un talent incroyable. On te l’a beau­coup dit au fil des années, mais main­te­nant ça se met en place. On va beau­coup te voir en fin de Grand Chelem. Je n’au­rais jamais imaginé dire autant de choses sur toi. Ok, c’est offi­ciel­le­ment une « bromance » ! Le dîner ? C’est pour ça qu’il a perdu ! Je ne sais pas si on va faire ça ce soir, mais c’est le début d’une merveilleuse rela­tion entre nous », a déclaré le Serbe avec un grand sourire après sa victoire.