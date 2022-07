Alors que l’on pouvait imaginer que les deux cham­pions allaient se titiller avant la finale, cela n’a pas eu lieu, bien au contraire. On dirait même qu’une certaine promis­cuité s’est installée entre les deux préten­dants au titre.

Après avoir échangé quelques mots avant leur entraî­ne­ment notam­ment sur le soutien public apporté par Nick à Djokovic pendant l’af­faire de l’Open d’Australie, les deux hommes ont décidé de devenir « ami » en utili­sant les réseaux sociaux et notam­ment leur compte Instagram. Une conver­sa­tion qui a logi­que­ment enflammé les réseaux sociaux et les fans des deux joueurs.

Novak Djokovic : « Maintenant, sommes‐nous amis ? »

Novak Djokovic : « Si vous m’in­vitez à boire ou à manger, j’ac­cepte. Celui qui gagne demain paie »

Nick Kyrgios : « Fait, alors on va dans une disco­thèque et on devient fou »