Opéré du ménisque le 5 juin dernier, Novak Djokovic va bel et bien parti­ciper à Wimbledon (du 1er au 14 juillet). Et en bonne forme à en croire ses dires et ses perfor­mances à l’entraînement.

En confé­rence de presse ce samedi, un jour­na­liste a demandé au Serbe la raison pour laquelle il avait eu cette volonté de revenir aussi vite, à un mois des Jeux Olympiques de Paris (27 juillet au 4 août), où il tentera d’aller cher­cher une médaille d’or pour combler le seul manque à son immense palmarès.

« C’est une bonne ques­tion, ma femme me l’a égale­ment posée. J’ai 37 ans, peut‐être que vous voulez prendre moins de risques et vous préparer pour les Jeux olym­piques. J’ai la volonté de ne pas manquer un Grand Chelem tant que je peux jouer, tant que je suis actif et à ce niveau. Je ne dirais pas que j’ai peur de rater quelque chose, mais plutôt que j’ai un désir incroyable de jouer, d’être compé­titif. D’autant plus qu’il s’agit de Wimbledon, le tournoi qui a toujours été un rêve pour moi. L’idée de manquer Wimbledon ne me plai­sait pas. C’est la première fois de ma vie que je souffre d’une bles­sure au genou. Je voulais voir à quelle vitesse je pouvais me réta­blir et être suffi­sam­ment en forme pour disputer un match au meilleur des cinq manches sur le gazon contre les meilleurs joueurs du monde. »