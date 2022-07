Mené deux sets à rien par un impec­cable Jannik Sinner avec une atti­tude éton­nante voire étrange, Novak Djokovic a une fois de plus fait parler son expé­rience et son impres­sion­nante capa­cité d’adap­ta­tion pour se quali­fier pour les demi‐finales de Wimbledon.

Auteur d’un excellent départ, le Serbe prenait vite le dessus sur un Sinner timide jusqu’à mener assez rapi­de­ment 4–1. Il obte­nait même une balle de double break pour s’en­voler à 5–1 et s’as­surer (quasi­ment) la première manche. Mais Jannik s’en sortait, se déten­dait et allait inverser tota­le­ment la tendance.

La puis­sance de l’ita­lien gênait Djokovic, très souvent débordé lorsque l’échange durait. Pourtant, il n’ap­por­tait pas plus de varia­tions dans son jeu pour sortir Sinner de sa zone de confort. Ce dernier dérou­lait malgré des diffi­cultés à faire passer sa première balle. Il faut dire qu’en face, Nole, pour­tant consi­déré comme le meilleur relan­ceur du monde, se trouait dans ce domaine.

Sinner menait fina­le­ment 7–5, 6–2 logi­que­ment au bout d’une heure et demie de jeu.

Résigné jusqu’à présent, Djokovic reve­nait d’une pause toilettes avec de nouvelles inten­tions. Et comme face à Lorenzo Musetti et Stefanos Tsitsipas lors de l’édi­tion 2021 de Roland‐Garros, Nole est parvenu à trouver les réponses.

Plus malin dans les échanges, il utili­sait davan­tage son slice pour perturber l’Italien et, surtout, il affi­chait une atti­tude et un langage corporel tota­le­ment diffé­rents. Des chan­ge­ments aux effets immé­diats puis­qu’en à peine 1h30, il reve­nait à deux manches partout avec un véri­table récital lors du quatrième set.

Tentant lui aussi un effet pause toilettes, Sinner cédait dès son deuxième jeu de service face à un Nole en mission et toujours pas sorti de cette fameuse « zone ». De nouveau breaké grâce à un passing d’ex­tra­ter­restre de Djokovic, l’Italien rendait les armes après pour­tant un match de très haut niveau. Mais il en faut plus pour battre celui qui s’est déjà imposé à six reprises sur le gazon londonien.

Novak Djokovic s’im­pose donc 5–7, 2–6, 6–3, 6–2, 6–2, après 3h40 de jeu et affron­tera le vain­queur du duel entre David Goffin et Cameron Norrie pour une nouvelle place en finale.