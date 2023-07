Si certains fans de sport n’étaient pas encore assez excités par la finale de dimanche à Wimbledon entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, le Serbe s’est chargé en confé­rence de presse de vendre de la meilleure des façons cette affiche extrê­me­ment alléchante.

« C’est proba­ble­ment la meilleure finale possible. On est tous les deux en forme, on joue bien. Ça va être un super défi, le plus grand possible actuel­le­ment, physi­que­ment, menta­le­ment et émotion­nel­le­ment. C’est l’un des mecs les plus rapides du circuit. Il peut tout faire sur un court. Je me consi­dère aussi comme un joueur très complet. C’était un super match à Paris (victoire de Djokovic en quatre sets en demi‐finales de Roland‐Garros, ndlr) jusqu’à ce qu’il commence à souf­frir physi­que­ment. Le niveau était très élevé. Les condi­tions sont complè­te­ment diffé­rentes ici. J’ai plus d’ex­pé­rience que lui en finale de Grand Chelem ou en finale de Wimbledon. Mais il est en grande forme, très motivé. Il est jeune et il a faim. Moi aussi, j’ai faim. Alors faisons un festin ! »