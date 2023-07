Malgré sa défaite après une finale phéno­mé­nale face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic avait presque le sourire et son discours était très respec­tueux de son adversaire.

« Bravo Carlos, tu as joué à un niveau incroyable notam­ment dans le dernier set où tu as été très solide sur ton service. Bravo à ton team, je savais que tu me posais des problèmes sur terre et sur dur mais je ne pensais pas que tu allais le faire si tôt sur gazon. On aime jamais perdre un match comme celui‐là mais je garde aussi en mémoire tous les matchs que j’aurai pu perdre comme par exemple face à Federer en 2019. Si je fais le bilan de tous ces matchs, je ne peux pas me plaindre, surtout pas. Ma carrière a été très riche, et je travaille tous les jours pour vivre ce genre d’évènements. »