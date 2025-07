Victime de la chaleur et de problèmes d’es­tomac, Novak Djokovic n’était pas serein au moment de retourner sur sa chaise après la perte de la deuxième manche face au Français Alexandre Muller, ce mardi au premier tour de Wimbledon. Mais après quelques pilules miracles et des serviettes glacées, le Serbe a fina­le­ment déroulé en prati­quant par séquence un tennis de très haut niveau.

En confé­rence de presse d’après match, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem est revenu sur ce moment délicat.

« C’était super de gagner, mais je suis passé d’un premier set où je me sentais au mieux de ma forme et où j’ai joué à mon meilleur niveau, à un deuxième où j’ai eu beau­coup d’oc­ca­sions de break et où je me suis senti le plus mal depuis long­temps. J’ai eu des problèmes d’es­tomac. J’ai complè­te­ment perdu mon énergie. J’ai essayé de survivre sur le court pendant un moment. Au bout d’un moment, j’ai retrouvé mon énergie et j’ai recom­mencé à jouer du fond de court comme au premier set. Je dois lui rendre hommage pour son niveau de jeu au deuxième set, mais je suis content de la façon dont j’ai joué quand je me sentais bien sur le court. »