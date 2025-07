Au troi­sième tour de Wimbledon, Novak Djokovic s’est imposé face à son compa­triote Miomir Kecmanovic, entraîné par son grand ami et capi­taine de l’équipe serbe de Coupe Davis, Viktor Troicki. Un moment forcé­ment spécial pour l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, qui a plai­santé à ce sujet lors de l’in­ter­view sur le court.

« Son entraî­neur, Viktor Troicki, est ici. C’est notre capi­taine de Coupe Davis. C’était la première fois de ma vie que je jouais avec Viktor assis dans le box d’en face. C’était une sensa­tion étrange, mais j’es­père que cela ne se repro­duira plus jamais. »

Djokovic after beating Kecmanovic at Wimbledon



Novak : “His coach, Viktor Troicki is here. He’s our Davis Cup captain. This was the first time I’ve played in my life with Viktor sitting in the oppo­site box. It was a strange feeling but hope­fully it never happens again.” 😂



