Si Jannik Sinner a dû batailler pendant cinq sets face à Miomir Kecmanovic un peu plus tôt dans la journée, Novak Djokovic a lui aussi connu une entrée en matière loin d’être tran­quille pour son premier match offi­ciel sur gazon cette saison.

Opposé lors du premier tour de Wimbledon au Chinois Yibing Wu (102e mondial), parti­cu­liè­re­ment inspiré et décom­plexé sur le Centre Court, le Serbe a été poussé dans ses retran­che­ments. Il a notam­ment dû écarter six balles de break dans la quatrième manche avant de s’im­poser en 3h16 de jeu (6−4, 5–7, 6–4, 6–4).

Lors de l’in­ter­view sur le court, le septuple lauréat du tournoi a salué la perfor­mance de son adversaire.

« À un moment donné, j’avais l’im­pres­sion qu’il n’avait aucune faiblesse. J’ai eu de la chance qu’il rate ce smash, il méri­tait le 4e set. »

Novak Djokovic va désor­mais retrouver une vieille connais­sance puis­qu’il affron­tera Stefanos Tsitsipas (tombé au 87e rang mondial), tombeur en trois sets d’Hugo Gaston.