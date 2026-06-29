Accueil Wimbledon

Djokovic, après sa victoire au premier tour : « À un moment donné, j’avais l’im­pres­sion qu’il n’avait aucune faiblesse »

Par
Baptiste Mulatier
-
251

Si Jannik Sinner a dû batailler pendant cinq sets face à Miomir Kecmanovic un peu plus tôt dans la journée, Novak Djokovic a lui aussi connu une entrée en matière loin d’être tran­quille pour son premier match offi­ciel sur gazon cette saison.

Opposé lors du premier tour de Wimbledon au Chinois Yibing Wu (102e mondial), parti­cu­liè­re­ment inspiré et décom­plexé sur le Centre Court, le Serbe a été poussé dans ses retran­che­ments. Il a notam­ment dû écarter six balles de break dans la quatrième manche avant de s’im­poser en 3h16 de jeu (6−4, 5–7, 6–4, 6–4).

Lors de l’in­ter­view sur le court, le septuple lauréat du tournoi a salué la perfor­mance de son adversaire. 

« À un moment donné, j’avais l’im­pres­sion qu’il n’avait aucune faiblesse. J’ai eu de la chance qu’il rate ce smash, il méri­tait le 4e set. »

Novak Djokovic va désor­mais retrouver une vieille connais­sance puis­qu’il affron­tera Stefanos Tsitsipas (tombé au 87e rang mondial), tombeur en trois sets d’Hugo Gaston.

Publié le lundi 29 juin 2026 à 23:34

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥