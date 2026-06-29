Si Jannik Sinner a dû batailler pendant cinq sets face à Miomir Kecmanovic un peu plus tôt dans la journée, Novak Djokovic a lui aussi connu une entrée en matière loin d’être tranquille pour son premier match officiel sur gazon cette saison.
Opposé lors du premier tour de Wimbledon au Chinois Yibing Wu (102e mondial), particulièrement inspiré et décomplexé sur le Centre Court, le Serbe a été poussé dans ses retranchements. Il a notamment dû écarter six balles de break dans la quatrième manche avant de s’imposer en 3h16 de jeu (6−4, 5–7, 6–4, 6–4).
Lors de l’interview sur le court, le septuple lauréat du tournoi a salué la performance de son adversaire.
« À un moment donné, j’avais l’impression qu’il n’avait aucune faiblesse. J’ai eu de la chance qu’il rate ce smash, il méritait le 4e set. »
Novak Djokovic va désormais retrouver une vieille connaissance puisqu’il affrontera Stefanos Tsitsipas (tombé au 87e rang mondial), tombeur en trois sets d’Hugo Gaston.
Publié le lundi 29 juin 2026 à 23:34