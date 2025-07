Interrogé sur tous ses accom­plis­se­ments dans le monde du tennis après sa victoire contre Daniel Evans au deuxième tour de Wimbledon ce jeudi, Novak Djokovic a réaf­firmé son envie de partager un moment loin des courts avec ses deux plus grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal.

« Sip marga­rita on the beach with Federer and Nadal and just reflect on our rivalry » @rafaelnadal, @rogerfederer are you down ? #Wimbledon pic.twitter.com/tfc61uWv9K