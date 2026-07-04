Novak Djokovic a dû s’employer pour venir à bout d’Arthur Rinderknech au troi­sième tour de Wimbledon (7−5, 6–4, 1–6, 7–6[4]).

Lors de son passage en confé­rence de presse, dont les propos sont relayés par L’Equipe, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à l’égard du Français, 28e mondial, qu’il affron­tait pour la première fois.

« La variété de son jeu m’a posé beau­coup de problèmes. Il n’y a pas beau­coup de joueurs capables d’être aussi perfor­mants à la volée, dans le court et du fond de court. C’est un joueur très complet. Compte tenu de sa taille, il se déplace très bien. Il possède des slices très inté­res­sants, aussi bien en coup droit qu’en revers, notam­ment en défense. Son service est évidem­ment très puis­sant. Il lance la balle très en avant. Quand il sert à plus de 210 km/h, je n’ai parfois même pas eu le temps de retourner qu’il était déjà au filet. C’est inti­mi­dant d’af­fronter un joueur aussi grand (1,96m), qui sert aussi fort et qui monte immé­dia­te­ment au filet. Il cherche constam­ment à vous enlever du temps et à vous sortir de votre zone de confort. Ses choix tactiques ont très bien fonc­tionné. C’était vrai­ment un adver­saire diffi­cile. C’est un joueur extrê­me­ment malin, très habile dans toutes les zones du court. »