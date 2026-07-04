Novak Djokovic a dû s’employer pour venir à bout d’Arthur Rinderknech au troisième tour de Wimbledon (7−5, 6–4, 1–6, 7–6[4]).
Lors de son passage en conférence de presse, dont les propos sont relayés par L’Equipe, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à l’égard du Français, 28e mondial, qu’il affrontait pour la première fois.
« La variété de son jeu m’a posé beaucoup de problèmes. Il n’y a pas beaucoup de joueurs capables d’être aussi performants à la volée, dans le court et du fond de court. C’est un joueur très complet. Compte tenu de sa taille, il se déplace très bien. Il possède des slices très intéressants, aussi bien en coup droit qu’en revers, notamment en défense. Son service est évidemment très puissant. Il lance la balle très en avant. Quand il sert à plus de 210 km/h, je n’ai parfois même pas eu le temps de retourner qu’il était déjà au filet. C’est intimidant d’affronter un joueur aussi grand (1,96m), qui sert aussi fort et qui monte immédiatement au filet. Il cherche constamment à vous enlever du temps et à vous sortir de votre zone de confort. Ses choix tactiques ont très bien fonctionné. C’était vraiment un adversaire difficile. C’est un joueur extrêmement malin, très habile dans toutes les zones du court. »
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 08:02