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Djokovic, après sa victoire contre Rinderknech : « C’est inti­mi­dant d’af­fronter un joueur comme lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Novak Djokovic a dû s’employer pour venir à bout d’Arthur Rinderknech au troi­sième tour de Wimbledon (7−5, 6–4, 1–6, 7–6[4]).

Lors de son passage en confé­rence de presse, dont les propos sont relayés par L’Equipe, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à l’égard du Français, 28e mondial, qu’il affron­tait pour la première fois. 

« La variété de son jeu m’a posé beau­coup de problèmes. Il n’y a pas beau­coup de joueurs capables d’être aussi perfor­mants à la volée, dans le court et du fond de court. C’est un joueur très complet. Compte tenu de sa taille, il se déplace très bien. Il possède des slices très inté­res­sants, aussi bien en coup droit qu’en revers, notam­ment en défense. Son service est évidem­ment très puis­sant. Il lance la balle très en avant. Quand il sert à plus de 210 km/h, je n’ai parfois même pas eu le temps de retourner qu’il était déjà au filet. C’est inti­mi­dant d’af­fronter un joueur aussi grand (1,96m), qui sert aussi fort et qui monte immé­dia­te­ment au filet. Il cherche constam­ment à vous enlever du temps et à vous sortir de votre zone de confort. Ses choix tactiques ont très bien fonc­tionné. C’était vrai­ment un adver­saire diffi­cile. C’est un joueur extrê­me­ment malin, très habile dans toutes les zones du court. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 08:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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