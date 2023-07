Étouffant lors de sa victoire face à Andrey Rublev, ce mardi en quarts de finale de Wimbledon, Novak Djokovic s’est montré égale­ment très bon lors de son inter­view d’après match sur le court. Questionné sur cette fameuse cible qu’il a dans le dos à chaque fois qu’il est inscrit sur un tournoi, le quadruple tenant du titre a affirmé qu’il adorait cela.

« Les chiffres ne sont que des chiffres. Surtout pendant le tournoi, je n’aime pas passer beau­coup de temps à penser aux statis­tiques. Je suis toujours à Wimbledon et je ne pense qu’à mon prochain match. J’ai aimé la façon dont j’ai joué aujourd’hui (mardi) et j’es­père conti­nuer ainsi. J’aime être dans la posi­tion de celui qu’il faut battre. Je pense que tous les joueurs de tennis veulent être dans une posi­tion où tout le monde veut les battre. C’est un privi­lège. La pres­sion fait partie de notre métier. La pres­sion fait naître en moi les plus belles émotions, elle m’in­cite à jouer mon meilleur tennis. Je sais qu’ils veulent ma peau, mais ils n’y arrivent pas pour le moment… Oui, je suis très humble (rires). »