Alors que certains fans redou­taient ce match face à Stefanos Tsitsipas, comp­tant pour le deuxième tour de Wimbledon, Novak Djokovic les a vite rassurés.

Solide sans être étin­ce­lant, le septuple vain­queur du tournoi a faci­le­ment dominé un Grec dont la faiblesse ne cesse d’in­ter­peler : 6–3, 6–4, 6–2, en seule­ment 1h40 de jeu.

Le Serbe était telle­ment en contrôle et détendu qu’il s’est même permis de faire une bonne blague à une ramas­seuse de balle venue lui couper une étiquette de son t‑shirt entre le deuxième et troi­sième set.

Une situa­tion sur laquelle il a été inter­rogé lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

Intervieweuse : « On peut avoir les yeux rivés sur le titre, être en pleine compé­ti­tion de Grand Chelem, et quand même faire des farces. Tu as demandé à une ramas­seuse de balles qui ne se doutait de rien de t’aider à enlever l’étiquette de ton t‑shirt. Puis tu as fait semblant qu’elle t’avait coupé. Elle a failli faire une crise cardiaque… Comment fais‐tu pour avoir ce genre d’imagination ?

Novak Djokovic : Je suppose que ce genre de choses ressort quand on mène 2 sets à 0 plutôt que quand on est mené 2 sets à 0. Stefanos est allé se changer, donc j’avais un peu de temps libre… Je suis désolé. Je ne sais pas si elle est dans les parages. Désolé si je lui ai fait peur. Ce n’était proba­ble­ment pas une très bonne blague, je suppose.

I : C’était une super blague. Elle a ri.

ND : Ça m’a permis de me détendre un peu.

I : Elle riait. C’était un bon moment pour elle aussi. »