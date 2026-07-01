Alors que certains fans redoutaient ce match face à Stefanos Tsitsipas, comptant pour le deuxième tour de Wimbledon, Novak Djokovic les a vite rassurés.
Solide sans être étincelant, le septuple vainqueur du tournoi a facilement dominé un Grec dont la faiblesse ne cesse d’interpeler : 6–3, 6–4, 6–2, en seulement 1h40 de jeu.
Le Serbe était tellement en contrôle et détendu qu’il s’est même permis de faire une bonne blague à une ramasseuse de balle venue lui couper une étiquette de son t‑shirt entre le deuxième et troisième set.
Une situation sur laquelle il a été interrogé lors de l’interview d’après match sur le court.
There’s a reason they call him the Djoker 😂#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/zLRy1yttve— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2026
Intervieweuse : « On peut avoir les yeux rivés sur le titre, être en pleine compétition de Grand Chelem, et quand même faire des farces. Tu as demandé à une ramasseuse de balles qui ne se doutait de rien de t’aider à enlever l’étiquette de ton t‑shirt. Puis tu as fait semblant qu’elle t’avait coupé. Elle a failli faire une crise cardiaque… Comment fais‐tu pour avoir ce genre d’imagination ?
Novak Djokovic : Je suppose que ce genre de choses ressort quand on mène 2 sets à 0 plutôt que quand on est mené 2 sets à 0. Stefanos est allé se changer, donc j’avais un peu de temps libre… Je suis désolé. Je ne sais pas si elle est dans les parages. Désolé si je lui ai fait peur. Ce n’était probablement pas une très bonne blague, je suppose.
I : C’était une super blague. Elle a ri.
ND : Ça m’a permis de me détendre un peu.
I : Elle riait. C’était un bon moment pour elle aussi. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 23:13