Les mots commencent à manquer pour décrire la nouvelle performance de Novak Djokovic.
Opposé à un Félix Auger‐Aliassime qui avait bien l’intention d’en découdre, ce mardi, en quarts de finale de Wimbledon, le Serbe a encore sorti une prestation légendaire pour s’imposer après cinq sets et 5h15 de jeu : 7–6(10), 3–6, 6–3, 6–7(4), 7–6(4).
Heureux mais forcément épuisé, quelques secondes après la rencontre, lors de l’interview d’après match sur le court, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a préféré se concentrer sur la suite du tournoi plutôt que sur ses impressionnantes réalisations. Extraits.
Novak Djokovic after beating Aliassime to reach the Wimbledon SF :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2026
« You’re into an 8th consecutive Wimbledon semifinal… a 15th Wimbledon semifinal overall and a 55th grand slam semifinal…«
Novak : « That’s great, but it’s just another semifinal for me. I’m gonna look at all… pic.twitter.com/dCArUkBSop
Question : Tu en es à ta 8e demi‐finale consécutive à Wimbledon… ta 15e demi‐finale à Wimbledon au total et ta 55e demi‐finale en Grand Chelem…
Novak Djokovic : C’est génial, mais pour moi, ce n’est qu’une demi‐finale de plus. Je m’occuperai de tous ces chiffres et de tout le reste quand j’aurai mis un terme à ma carrière. Pour l’instant, je reste concentré sur le jeu. Je dois encore récupérer, je suis toujours en lice dans le tournoi et je vais affronter le meilleur joueur du monde dans quelques jours.
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 00:05