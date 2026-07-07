Les mots commencent à manquer pour décrire la nouvelle perfor­mance de Novak Djokovic.

Opposé à un Félix Auger‐Aliassime qui avait bien l’in­ten­tion d’en découdre, ce mardi, en quarts de finale de Wimbledon, le Serbe a encore sorti une pres­ta­tion légen­daire pour s’im­poser après cinq sets et 5h15 de jeu : 7–6(10), 3–6, 6–3, 6–7(4), 7–6(4).

Heureux mais forcé­ment épuisé, quelques secondes après la rencontre, lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a préféré se concen­trer sur la suite du tournoi plutôt que sur ses impres­sion­nantes réali­sa­tions. Extraits.

Novak Djokovic after beating Aliassime to reach the Wimbledon SF :



« You’re into an 8th conse­cu­tive Wimbledon semi­final… a 15th Wimbledon semi­final overall and a 55th grand slam semi­final…«



Novak : « That’s great, but it’s just another semi­final for me. I’m gonna look at all… pic.twitter.com/dCArUkBSop — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2026

Question : Tu en es à ta 8e demi‐finale consé­cu­tive à Wimbledon… ta 15e demi‐finale à Wimbledon au total et ta 55e demi‐finale en Grand Chelem…

Novak Djokovic : C’est génial, mais pour moi, ce n’est qu’une demi‐finale de plus. Je m’oc­cu­perai de tous ces chiffres et de tout le reste quand j’aurai mis un terme à ma carrière. Pour l’ins­tant, je reste concentré sur le jeu. Je dois encore récu­pérer, je suis toujours en lice dans le tournoi et je vais affronter le meilleur joueur du monde dans quelques jours.