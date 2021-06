Novak va donc ouvrir les hosti­lités face au jeune Jack Draper qui vient de faire sensa­tion au Queen’s en se quali­fiant pour les quart de finale alors qu’il n’est âgé que de 19 ans et qu’il pointe cette semaine à la 253ème mondial. Lors de son média day, le Serbe avait donc évoqué ce premier tour un peu parti­cu­lier puisque Jack est britan­nique et qu’il sera forcé­ment encou­ragé et soutenu par le public londo­nien : « Honnêtement, je ne connais pas grand‐chose de Draper, je l’ai vu jouer un peu à Queen’s quand il a battu Sinner. En fait, je me suis entraîné avec Sinner vendredi, je lui ai donc posé quelques ques­tions sur son jeu. Je sais bien sûr qu’il est gaucher, c’est tout. Je dois faire mes devoirs, parler à plus de joueurs, regarder des vidéos, proba­ble­ment les plus récentes et notam­ment celle du Queen’s. C’est un joueur local, je suis sûr qu’il aura beau­coup de soutien. C’est aussi le premier match dans le Central, avec l’herbe encore vierge. Arriver en tant que cham­pion en titre est toujours un senti­ment très spécial pour moi, mais cela peut être dange­reux, c’est quel­qu’un qui n’a rien à perdre »