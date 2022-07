Le Serbe n’est pas un « ami » de Nick Kyrgios mais cela ne l’empêche pas de l’ap­pré­cier et aussi de le remer­cier de son soutien lors­qu’il avait été maltraité par le gouver­ne­ment australien.

« C’est toujours amusant de voir jouer Kyrgios, et d’un autre côté, peut‐être pas autant pour son adver­saire. Qu’on ne l’aime ou pas, c’est lui qui fait l’ac­tua­lité, il apporte au tennis. Je vois que c’est bien qu’il attire un groupe de jeunes qui le suivent, l’aiment et l’ap­pré­cient parce qu’il est diffé­rent. Je ne pense pas que ce soit mauvais pour notre sport. Peut‐être que dans certaines situa­tions, ses commen­taires sur et en dehors du terrain sont discu­tables, mais c’est du Kyrgios authen­tique et je respecte cela. Même s’il a dit du mal de moi pendant des années, il m’a soutenu en Australie. Quand c’était le plus diffi­cile pour moi, il a été l’un des rares à parler en public en ma faveur et à me soutenir, et je lui en suis reconnaissant »