Invité à s’exprimer à son entrée du court central après avoir échangé quelques balles avec Jannik Sinner, Novak Djokovic a eu un commentaire assez flatteur concernant le numéro 1 mondial.
« Franchement, je ne pense pas qu’il ait besoin de mes conseils, il se débrouille très bien Aujourd’hui, j’essaie juste d’être un bon partenaire d’entraînement pour lui. Plus sérieusement, il a réalisé deux dernières années exceptionnelles. Fouler le Centre Court sur gazon neuf en tant que tenant du titre… Je ne crois pas qu’il y ait une sensation comparable dans le tennis. C’est probablement dans le top 5 de tous les sports. Je ne peux donc pas lui donner de conseils, mais je veux simplement lui dire de profiter de l’instant présent, car des moments comme celui‐ci sont rares dans une carrière »
Publié le samedi 27 juin 2026 à 11:12