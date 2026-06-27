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Djokovic au sujet de Sinner : « Fouler le Centre Court sur gazon neuf en tant que tenant du titre… Je ne crois pas qu’il y ait une sensa­tion compa­rable dans le tennis, il faut qu’il en profite »

Par
Laurent Trupiano
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Invité à s’ex­primer à son entrée du court central après avoir échangé quelques balles avec Jannik Sinner, Novak Djokovic a eu un commen­taire assez flat­teur concer­nant le numéro 1 mondial.

« Franchement, je ne pense pas qu’il ait besoin de mes conseils, il se débrouille très bien  Aujourd’hui, j’es­saie juste d’être un bon parte­naire d’en­traî­ne­ment pour lui. Plus sérieu­se­ment, il a réalisé deux dernières années excep­tion­nelles. Fouler le Centre Court sur gazon neuf en tant que tenant du titre… Je ne crois pas qu’il y ait une sensa­tion compa­rable dans le tennis. C’est proba­ble­ment dans le top 5 de tous les sports. Je ne peux donc pas lui donner de conseils, mais je veux simple­ment lui dire de profiter de l’ins­tant présent, car des moments comme celui‐ci sont rares dans une carrière »

Publié le samedi 27 juin 2026 à 11:12

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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