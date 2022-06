Le Serbe vit une année 2022 plutôt origi­nale. Exclu d’Australie, il a perdu 2000 points, qu’il faut rajouter à ceux de Wimbledon puis­qu’il avait remporté le titre l’année dernière.

Prochainement, il ne pourra pas vrai­sem­bla­ble­ment se rendre à l’US Open ce qui aura encore des consé­quences sur son « capital points ». Finaliste face à Medvedev, il devrait perdre encore 1200 points.

Mais tout cela ne le dérange pas, et il y a une forme de rési­lience admi­rable cher Nole, là aux d’autres crie­raient au scandale.

« C’est proba­ble­ment quelque chose qui affecte plus les autres joueurs que moi. Je ne veux pas dire que les points ne sont pas impor­tants, bien sûr qu’ils le sont, mais pas comme ils l’étaient jusqu’à récem­ment. Maintenant, je ne pour­suis pas le clas­se­ment autant qu’a­vant de battre le record de la plupart des semaines au numéro 1. Après, ce n’est pas une prio­rité pour moi. Je comprends que plus de 90% des joueurs qui jouent, et aussi ceux qui ne jouent pas, seront plus concernés par la ques­tion des points. Bien sûr, cette année, je n’ai pas eu l’oc­ca­sion de défendre 4 000 points, 2 000 en Australie et 2 000 ici. Cela affecte mon clas­se­ment, mais mes prio­rités sont différentes »