Novak Djokovic connaît l’iden­tité du joueur qu’il affron­tera ce vendredi au troi­sième tour de Wimbledon. Et ce n’est autre que l’une de ses bêtes noires en Grand Chelem, un certain Stan Wawrinka (quatre victoires partout dans les confrontations).

S’il ne savait pas encore qu’il allait affronter le Suisse lors de sa confé­rence de presse après sa victoire face à Jordan Thompson ce mercredi, le Serbe, inter­rogé sur cette éven­tua­lité, n’a pas oublié ses déboires face à ‘Stan The Man’.

« Il m’a enlevé deux tour­nois du Grand Chelem. C’est le rôle qu’il a joué dans ma carrière, en me battant deux fois en finale de Grand Chelem (rires). Non, j’aime beau­coup Stan. C’est une personne formi­dable. Il est toujours très inspiré par ce qu’il fait à son âge. Il a presque 40 ans et il est toujours aussi fort. C’est quelque chose que peu de gens peuvent faire. Après plusieurs opéra­tions des genoux, il continue d’avancer et d’es­sayer d’écrire une nouvelle page d’his­toire pour lui et pour le tennis. Nous ne pouvons pas oublier qu’il a été trois fois cham­pion du Grand Chelem et vain­queur de la Coupe Davis, et qu’il a égale­ment remporté l’or olym­pique. Il a eu une carrière fantas­tique. C’est pour­quoi je pense qu’il est très admi­rable et très impres­sion­nant qu’a­près les diffi­cultés, physiques, qu’il a traver­sées au cours des cinq, six, sept dernières années, il refuse toujours d’aban­donner et continue à aller de l’avant. C’est l’un des plus beaux revers à une main que j’aie jamais affronté, que j’aie jamais vu. Un joueur très puis­sant. Très fort. Très complet. Il peut jouer aussi bien sur toutes les surfaces. J’espère que nous aurons l’oc­ca­sion de jouer l’un contre l’autre, car cela fait long­temps que nous ne nous sommes pas affrontés. Ce sera le duel des vété­rans du circuit si on en arrive là (sourire). »